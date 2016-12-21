أمير تبوك يدشن مشاريع بـ 1.6 مليار ريال

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تبوك- سعد الشهراني

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم وغدا ، مشاريع تنموية بمدينة تبوك يفوق إجمالي تكلفتها المليار و600 مليون ريال، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة , ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

وتتضمن هذه الإنجازات، مشروعات صحية يضمها مجمع الملك عبد الله الطبي بمدينة تبوك، وتشمل: مستشفى الملك فهد التخصصي الذي يربو على مساحة تقدر بـ270 ألف متر مربع، بسعة 500 سرير، والبالغ إجمالي تكلفته أكثر من 682 مليون ريال،

كما سيدشن سموه مجمع الأمل الطبي للصحة النفسية بالمنطقة بسعة 200 سرير، وبتكلفة 290 مليون ريال .