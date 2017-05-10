أمير تبوك يدشن مشروعات ضبا ويلتقي الأهالي

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تبوك – سعد الشهراني

دشن الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك بمحافظة ضبا مشروعات تنموية جديدة في مجال الصحة والتعليم والبلديات والطرق والكهرباء بقيمة إجمالية تجاوزت مليار و700 مليون ريال . كما دشن سموه مستشفى ضبا العام الجديد الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتجهيزه بقيمة إجمالية بلغت 195 مليون ريال ، كما دشن ثلاثة مراكز صحية في محافظة ضبا بقيمة 58 مليون ريال .

كما أطلق أمير منطقة تبوك مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 361 مليون ريال. حيث دشن سموه 11 مشروعاً لبلدية محافظة ضبا ، واستمع إلى شرح من رئيس البلدية الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم غبان عن هذه المشروعات، بعدها وضع الأمير فهد بن سلطان حجر الأساس لـ 12 مشروعاً جديداً

إثر ذلك دشن سمو أمير منطقة تبوك مشروعات جديدة لبلدية أشواق ضمت مشروعات سفلته وأرصفة وإنارة وحدائق وممرات مشاه ومشروعات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار والتطوير والتجميل لمركز أشواق ومركز الديسة .

بعدها دشن سموه مشروعات للطرق في محافظة ضبا بقيمة 334 مليون ريال تشمل مشروع المرحلة الرابعة من ازدواج طريق تبوك ضبا ( عقبه الخريطة ) بطول 28.5 كيلو متر والمرحلة السادسة من ازدواج طريق تبوك ضبا بطول 30 كيلو متر .

وأكد سموه أن كل هذه المشروعات تهتم بالإنسان في صحته وتعليمه وفِي خدماته من المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والسفلتة والأرصفة والحدائق والتعليم من الروضة إلى الجامعة في محافظات تبوك وهذا أمر يدعو للشكر ولله الحمد”. وتابع سموه قائلاً : ” هذا أمر مفرح وهذه المنجزات نهديها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- وللشعب السعودي.