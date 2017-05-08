أمير تبوك يدشن مشروعات في أملج بـ 1.7 مليار ريال

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تبــوك ـــ سعــد الشهــراني

يدشّن ويؤسس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , مشروعات تنموية جديدة في محافظة أملج, ويتفقد سموه سير العمل في المشروعات القائمة والوقوف على نسب الإنجاز التي تبلغ قيمتها الإجمالية (1,747,812,274) ريالاً .

ويلتقي سمو أمير منطقة تبوك بالمحافظ ورؤساء المراكز وأعضاء المجالس المحلية والبلدية والمواطنين وأهالي المحافظة والمراكز التابعة لها ,للاستماع إلى مطالبهم وتفقد أحوالهم والوقوف على احتياجاتهم وطرح ومناقشة كل ما يتعلق بخدمة المواطنين والنهوض بها امتداداً لما يتم طرحه ومناقشته في مجلس المنطقة وما يصله من تقارير ومحاضر ومطالب من قبل المجالس المحلية والمواطنين في إطار حرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس ناجي رمضان غبان أن سمو أمير المنطقة سيدشّن ويؤسس مشروعات بلدية أملج البالغ عدد 26 مشروعاً تنموياً بالمحافظة بقيمة إجمالية تجاوزت 120 مليون ريال ، منها تدشين 14 مشروعاً لبلدية محافظة أملج تشمل مشاريع سفلته وأرصفة وإنارة وتصريف مياه الأمطار وتحسن وتجميل الواجهة البحرية وتطوير وتأهيل الأحياء القديمة وصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء ويتفقد سمو أمير المنطقة سير العمل في 12 مشروعاً جاري العمل بها منها مشروعات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وسفلتة المخططات وإنشاء حدائق بأملج والقرى التابعة وتحسين وتجميل الكورنيش والواجهة البحرية وإعادة تأهيل وتطوير الشوارع والتقاطعات .

من جهته أوضح رئيس بلدية مركز الشبحة التابع لمحافظة أن سمو أمير المنطقة سيدشّن ويؤسس مشروعات بلدية الشبحة البالغ عدد 13 مشروعاً تنموياً بالمركز بقيمة إجمالية تجاوزت 38 ميلون ريالا ، منها تدشين 10 مشاريع تشمل مشاريع سفلته وأرصفة وإنارة بالشبحة والقرى التابعة لها وتصريف مياه الأمطار وتحسن وتجميل المداخل وإنشاء حدائق وشبكات ري وحفر آبار ة , إنشاء الطريق الدائري المرحلة الأولى وإنشاء جسور ربط الأحياء ,

ويتفقد سمو أمير المنطقة سير العمل في 3 مشاريع جاري العمل بها منها مشروعات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالشبحة وإنشاء مكتب خدمات بالرويضات وتسوير المقابر وإنشاء مغاسل موتى .

ويفتتح سمو أمير منطقة تبوك مشروعات لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أملج خاصة بشبكة المياه المرحلتين الرابعة والخامسة ، ويتفقد سموه سير العمل في خمسة مشاريع للطرق جاري تنفيذها في المحافظة .

من جهته أعرب محافظ أملج زياد بن عبد المحسن البازعي ، عن سعادة أهالي المحافظة بلقاء سمو أمير منطقة تبوك وتدشين سموه لمشروعات تنموية جديدة في المحافظة تصب جمعيها لخدمة المواطن والارتقاء بالخدمات القائمة . وأكد حرص سمو أمير المنطقة على متابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم في أماكنهم سواء في المحافظة أو المراكز والقرى التابعة لها .