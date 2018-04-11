أمير تبوك يدشّن الهوية الوطنية في نسختها الجديدة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، الجيل الثالث لبطاقة الهوية الوطنية في نسختها الجديدة.

واستمع سموه إلى شرح من مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة عوض محمد البلوي عن مزايا الجيل الثالث للهوية الوطنية،

التي تتضمن العديد من المزايا , التي جاءت داعمة اللغتين العربية والإنجليزية

ويستخدم فيها أفضل التقنيات الحديثة والمواد المقاومة للتلف، إلى جانب تضمنها أعلى معايير الميزات الأمنية لحمايتها من التزوير

وحفظ المعلومات الشخصية بشكل آمن، مشيراً إلى أن البطاقة تتوافق مع المواصفات الفنية العالية في الإصدار الحديث.

وأكد سمو أمير منطقة تبوك, أن هذا الاصدار الجديد للهوية الوطنية يترجم التوجّه نحو استخدام أحدث وسائل التقنية

في الخدمات، بمعايير أمنية فائقة الدقة، عقب ذلك أصدرت لسموه بطاقة الهوية الوطنية في نسختها الجديدة.

من جانبه أعرب مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على متابعته المستمرة لما يقوم به الفرع من خدمات التي تسهم لتحقيق تطلعات سموه وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.