أمير تبوك يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني ويدشن ميدان راية التوحيد

تبوك – سعد الشهراني

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة بمكتبه بالإمارة يوم أمس الإثنين ، اجتماع اللجنة، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.

واطلع سموه على التقارير التي أعدتها اللجنة الرئيسية واللجان المحلية الميدانية كافة, بخصوص الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

ووجه الأمير فهد بن سلطان بتفعيل الخطط المعدة والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة، وما تم عرضه من خطط واستعدادات وتم إقرارها من قبل اللجنة التنفيذية.

كما ناقش الاجتماع العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال.

ودعا سموه في ختام الاجتماع الله – العلي القدير- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد- حفظهما الله .

من جهة أخرى، دشن سموه ميدان راية التوحيد الذي يقع على مساحة 7500 متر مربع، وبارتفاع يصل إلى 75 متراً, حيث أنجزته أمانة المنطقة بتكلفة إجمالية مقدارها خمسة ملايين ريال.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله ميدان راية التوحيد وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، وأمين المنطقة نايف بن مناحي سعيدان؛ حيث أزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية، واستمع إلى شرح من مدير الإدارة العامة للدراسات والمشاريع المهندس محمد حسني هاشم عن المشروع الذي يقع على طريق الملك فهد بجوار مبنى إمارة المنطقة وأمانة المنطقة، ويتوسط المشروع عمود من الفولاذ بارتفاع 75 متراً يحمل علم المملكة العربية السعودية بعرض 12 متراً، وطول 18 متراً، كما يحيط بميدان راية التوحيد 12 سارية للعلم الوطني بارتفاع 12 متراً، ومسطحات خضراء على مساحة 2240 مترا مربعا،

كما يضم المشروع عدداً من أعمدة الإنارة التجميلية، لتضفي على المشروع لمسة جمالية وطنية تضاف إلى معالم مدينة تبوك.

وأعرب أمين منطقة تبوك عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما تلقاه الأمانة والبلديات من دعم ومساعدة من سموه ، لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين.