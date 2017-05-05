أمير تبوك يرعى تخريج دفعة بمدارس الملك عبدالعزيز

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تبوك – سعد الشهراني

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بالمنطقة , احتفال مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك بتخريج الدفعة الـ 23 من طلابها للعام الدراسي 1437-1438هـ , وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس بتبوك, بحضور وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق أحمد بن مبروك الحجيلي ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن احمد الخريصي و مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين ووجهاء وأعيان المنطقة وعدد من الأهالي وآباء وأمهات الطلاب والطالبات.

وكان في استقبال سموه بمقر الحفل المشرف العام على المدارس غرم الله بن عبد الله الزهراني ومدير عام المدارس عمر على الفاخري ومدير المرحلة الثانوية بالمدارس أحمد جابر الفيفي ومدير المرحلة المتوسطة عادل زعل الفقيري ومدير المرحلة الأبتدائية سلمان عبداللطيف الدرعان.

وشاهد الجميع عرضاً مرئياً عن رؤية المملكة 2030. ثم ألقت الدكتورة فاطمة الطلحى كلمة أولياء الأمور ، انطلقت بعدها مسيرة الخريجين , بعدها كرّم أمير المنطقة الطلاب المتفوقين بالمدارس والبالغ عددهم 22 طالباً وطالبة، عقب ذلك قص سموه شريط المعرض السنوي للمدارس الذي يضم أعمال فنية للطلاب والطالبات لهذا العام , وتجول سموه في أرجاء المعرض واستمع لشرح من الطلاب عن هذه الأعمال , وهنأهم على ما تميزت به هذه الأعمال الفنية .