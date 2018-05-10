أمير تبوك يستقبل ضيوف جائزة سموه للمزرعة النموذجية

تبوك – طارق الجهني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية أمس، بمكتبه بالإمارة ، ضيوف الجائزة في موسمها السابع والعشرين، يتقدمهم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي ، ونائب المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس خالد بن تركي العتيبي .

ورحب سموه بضيوف الجائزة، وأكد على أن الجائزة ومن خلال ما قامت به لجانها في موسمها السابع والعشرين بزيارة إلى المزارع لتقييمها وجدت الفارق الكبير الذي انعكس على مستوى الزراعة ونوعيتها وتعدد الإنتاج وأيضاً الحرص على العاملين في هذه المزارع .

وأشار سمو أمير المنطقة إلى ما تحظى به الزراعة في بلادنا من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله .

مؤكداً سموه على دور وزارة البيئة والمياه والزراعة واهتمامها بالمزارعين وتسويق منتجاتهم الزراعية ودعم التنوع في الإنتاج الزراعي ، وفق رؤية المملكة 2030 .

وأعرب المهندس المشيطي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ورعايته للزراعة والمزارعين في المنطقة ، مشيداً بما حققته الجائزة من أهداف كبيرة انعكس ذلك على النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة ، وأضاف: إن جائزة سموه للمزرعة النموذجية هي النواة الأولى في كل ما تسعى إليه الوزارة من تطوير ونهوض بالزراعة في المنطقة .

مؤكداً على أن الزراعة حريصة على توحيد جهودها بالمنطقة من خلال افتتاح فرع للوزارة، لتكون تبوك هي النموذج والانطلاقة لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

حضر الاستقبال مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزرعة بمنطقة تبوك الدكتور العربي بن مهيدي العميم ، ومدير خدمات المياه بالمنطقة المهندس صالح بن خلف الشراري ، ومدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس عبدالرحمن بن حنس العتيبي .