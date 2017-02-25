أمير تبوك يشكر القيادة بمناسبة توقيع محطات التحلية

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تبوك – سعد الشهراني

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله –

بمناسبة توقيع عقد إنشاء ثلاث محطات تحلية جديدة في محافظات الوجه مرحلة رابعة وضباء مرحلة رابعة وحقل مرحلة ثالثة بتكلفة إجمالية تصل إلى 687 مليون ريال.

وقال سموه :”إن هذه المشروعات التنموية ستكون – بمشيئة الله تعالى – رافدا مهما في تعزيز الأمن المائي وانطلاقا من حرص ولاة الأمر – حفظهم الله – لما يحقق للمواطن من رفاهية وعيش كريم ويدعم مشروعات المنطقة”.

وأعرب سموه عن شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، مقدرا جهود العاملين في المؤسسة العامة لتحلية المياه بالمنطقة داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.