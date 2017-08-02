أمير تبوك يشيد بالتلاحم الوطني

تبوك- سعد الشهراني

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في لقائه الأسبوعي, أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي .

وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية, مشيراً سموه إلى ما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة تميز مجتمعنا, سائلاً الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائبه -حفظهما الله – .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .