أمير تبوك يشيد بدور جمعية تحفيظ القرآن الكريم

تبوك – سعد الشهراني

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، أن ما تقدمه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتبوك، ليس فقط حفظ القرآن الكريم بل فهمه الفهم الصحيح وترجمته بشكل صحيح، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين , وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – من عناية لكتاب الله ، ودعم لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بكافة مناطق المملكة , داعيا لجميع القائمين على جمعية تحفيظ القرآن بتبوك وغيرها في مناطق المملكة بالتوفيق.

جاء ذلك خلال رعاية سموه لحفل تخريج حفظة كتاب الله البالغ عددهم 100 حافظ ، الذي نظمته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتبوك أول أمس في جامع الوالدين بتبوك.

وكان الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة قد بدء بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس محكمة الاستئناف بتبوك الشيخ أحمد بن حفير الحفير ، كلمة قدم في مستهلها الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته الحفل وتكريمه للحفاظ , مؤكداً أن الاهتمام بالقرآن الكريم وتطبيقه ورعايته والعناية به والعمل على نشرة سمة من سمات حكومتنا الرشيدة منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ , فقد أقامت له المسابقات الدولية العالمية لجميع أبناء المسلمين في العالم, وأقامت المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان _حفظه الله _ ورصدت لهما الجوائز والهدايا القيمة.

وأشار إلى أهم الإنجازات والمخرجات للجمعية التي بدأت عام 1404هـ ببعض الحلقات وعدد قليل من الطلاب , ثم أخذت ترتقي مع الاهتمام بالنوع والكيف لتواكب وتنافس الجمعيات المتقدمة في بعض المجالات إلى أن وصل عدد المجمعات القرآنية في مدينة تبوك فقط 28 مجمعاً , بالإضافة إلى 14 حلقة مركزية و28 حلقة متفرقة للذكور, و 26 داراً نسائياً ,و 32 حلقة متفرقة للإناث .

وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه المادي والمعنوي اللامحدود ووقوفه مع الجمعية ومشاريعها , سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته , مقدماً الشكر إلى جميع الداعمين والمتبرعين للجمعية, ولوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتبوك على جهودهم.

ثم توالت فقرات الحفل بنماذج من الإلقاء والقراءات للحفاظ .

بعدها دشّن سمو أمير منطقة تبوك مبنى ” شبل القرآن ” التعليمي التابع للجمعية ،المقام على مساحة 3 آلاف متر مربع ، ومكون من مبنيين صممت بمواصفات تناسب البيئة التعليمية التربوية.

وكرم سمو أمير منطقة تبوك في ختام الحفل الخريجين من حفظة كتاب الله .

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني , ومديري الإدارات الحكومية بتبوك وعدد من طلبة العلم وأولياء الأمور.