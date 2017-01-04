أمير تبوك يعتمد خطة مهرجانات المنطقة

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تبــوك ــ سعــــد الشهـــــراني

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، برنامج إطلاق المهرجانات السياحية لهذا العام 1438؛ حيث ينطلق في نهاية هذا الشهر مهرجان الحرف والصناعات اليدوية في متنزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك، ويستمر لمدة عشر أيام ويحتوي على فعاليات متنوعة، وأُسندت مهمة تنظيمية إلى مؤسسة وسام البادية لتنظيم المهرجانات ، ثم مهرجان ربيع تبوك في شهر جمادي الآخرة ،

يليه مهرجان خيل وهيل في نسخته السابعة وينظمه مركز بن عاصي للمهرجانات، وذلك في عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني ، ثم يأتي مهرجان الورود والفاكهة الذي يعتبر المهرجان الرئيسي بالمنطقة، وتدخل معه فعاليات ثقافية ورياضية واقتصادية واجتماعية متنوعة، وسينطلق في منتصف شهر شوال المقبل ، متزامنا معه البطولة الدولية الثانية لكرة القدم بتبوك ،

وكذلك مهرجان صيف تبوك الذي سينعقد في بداية شهر ذي القعدة، وهناك مهرجانات قادمة معتمدة سيتم تحديد موعدها لاحقاً، وهي مهرجان أصايل بتبوك، ومهرجان نبق وحبق بالديسة خلال فصل الربيع، ومهرجانات الصيف في الشبحة وتيماء، ومهرجان حقلنا وناسه، ومهرجان البدع، ومهرجان ضباء الدار دارك والبحر جارك، ومهرجان الوجه وجهتنا، ومهرجان أملج التراثي البحري.

وأبان مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة أمين مجلس التنمية السياحية الأستاذ ناصر أحمد الخريصي أن هذه المهرجان أصبحت علامة مميزة في مدينة تبوك، ومحافظات المنطقة وتقام بشراكة مع جهات حكومية وأهلية تعكس الواقع السياحي الجاذب بالمنطقة ، وقد بلغ عددها لهذا العام (15) مهرجاناً، وهي تجد كل الرعاية والاهتمام من لدن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وبمتابعة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الذى يحرص على تطوير السياحة وتنميتها بالمنطقة .