أمير تبوك يفتتح تخصصي المنطقة ومجمع الأمل

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تبوك- سعد الشهراني

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, مستشفى الملك فهد التخصصي ومجمع الأمل للصحة النفسية في تبوك بتكلفة إجمالية تجاوزت 900 مليون ريال.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المستشفى في مجمع الملك عبد الله الطبي, معالي وزير الصحة, ووكلاء الوزارة, ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي .

وقص سمو أمير منطقة تبوك فور وصوله شريط الافتتاح إيذاناً بافتتاح مستشفى الملك فهد التخصصي, ومجمع الأمل للصحة النفسية بالمنطقة, ثم تجول سموه يرافقه معالي الوزير داخل أرجاء وأقسام المستشفى,

حيث اطلع على ما يضمه من تجهيزات ومعدات طبية حديثة ذات تقنيات عالية في المستشفى تشخيصية وعلاجية, واستمع إلى شرح عن ما يضمه المستشفى من سعة سريرية تصل إلى 500 سرير وغرف للعمليات وغرف للتنويم للرجال والنساء, وأقسام للطوارئ, إضافة إلى ما يضمه مجمع الأمل للصحة النفسية من تجهيزات وأقسام للعلاج ومركز القلب ومركز الأسنان ومركز السكر.

ورحب معالي وزير الصحة بسمو أمير منطقة تبوك والحضور قائلاً: نسعد هذا اليوم بافتتاح سموكم لمستشفى الملك فهد التخصصي بسعة 500 سرير , ومجمع الأمل للصحة النفسية بسعة 200 سرير, مشيرا إلى أنها تمثل أهم المرافق الصحية المتميزة بالمنطقة, التي ستسهم في توفير الرعاية الصحية المتخصصة للمرضى .

وبين معاليه أن منطقة تبوك تزخر بـ 11 مستشفى في جميع محافظات ومدن المنطقة , و94 مركزا صحيا بالمنطقة, واعداً سمو أمير المنطقة بأن تعمل الوزارة على إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية, وأن يشاهد أهل هذه المنطقة العزيزة على قلب الجميع مايسرهم من خدمات صحية مقدمة لهم.

بعدها شاهد سمو الأمير فهد بن سلطان فيلماً وثائقيا عن مشروعي مستشفى الملك فهد التخصصي ومجمع الأمل للصحة النفسية وما يضمه من تجهيزات ومرافق لخدمة المراجعين.

ودشن سموه المشروعات الصحية بمجمع الملك عبد الله التخصصي, ثم قدم معالي وزير الصحة لسموه مجسما تذكاريا لمستشفى الملك فهد التخصصي .

وزف سمو أمير المنطقة البشرى لأهالي المنطقة بقرب بدأ عمل مركز القلب بالمستشفى التخصصي قائلاً : هذا يوم سعيد من أيام المملكة التي نفرح فيها بافتتاح هذه المنشآت الحيوية والهامة في حياة المواطن, وهي المنشآت الصحية, التي تأتي دليل صدق على حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على كل ما يهم المواطن وصحته, وما جرى افتتاحه هذا اليوم هو إنجاز كبير جدا لخدمة كل من يقطن في منطقة تبوك, وأشكر معالي وزير الصحة ومدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك على متابعتهم المشروع وإنجازه وتشغيله التي نتمنى أن تؤدي الغرض منها”.