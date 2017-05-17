أمير تبوك يلتقي الأهالي ويناقش التنمية في المنطقة

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تبوك – سعد الشهراني

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، خلال لقائه الأسبوعي أمس بالقصر الحكومي، جمعاً من أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.

وتناول سموّه في حديثه للمواطنين والمسؤولين العديد من الموضوعات التي تهم مستقبل المنطقة في المجالات كافة،في ظل الرعاية والاهتمام التي توليهما القيادة الرشيدة بالمنطقة وغيرها من مناطق المملكة ،سائلاً الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .

وقد تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله بن صالح آل الشيخ .

من جهة ثانية يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة اليوم الجلسة الختامية لمجلس منطقة تبوك للدورة الثانية للعام المالي 1439/1438هـ ، وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بالإمارة.

وينظر المجلس في المشروعات المقترحة والمقدمة من مختلف الإدارات الحكومية في الميزانية المقبلة للعام المالي 1440/1439هـ ،إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.