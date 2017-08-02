أمير تبوك يلتقي رؤساء وإعلاميي ولاعبي الأندية المشاركة في الدورة الدولية

تبوك ـ البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، ظهر أمس في القصر الحكومي بتبوك ، رؤساء وأعضاء الوفود الرياضية المشاركة في دورة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم “الاتحاد، الشباب، الاتفاق، الوطني، الإسماعيلي المصري والصفاقسي التونسي” ،وضيوف الدورة من نجوم الكرة السعودية السابقين والإعلاميين، وذلك بمناسبة انطلاق الدورة بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك. وقدم رؤساء بعثات الأندية المشاركة ومدير عام الدورة علي الرماح وغانم القحطاني واللجنة المنظمة هدايا ودروعا تذكارية لأمير تبوك. ورحب سمو أمير المنطقة بالجميع وقال: ” مناسبة سعيدة تحظى بها المنطقة، بمشاركة أشقاء لنا من أندية مصرية وتونسية، بالإضافة إلى الأندية السعودية المشاركة ” . ونوه سموه بالحضور المميز الذي تشهده الدورة، متمنياً استمرارها لأعوام مقبلة، والتوفيق لجميع الفرق المشاركة في الدورة، للاستفادة من مخرجاتها الفنية، مرحباً بتجمع الأشقاء من الرياضيين من مصر وتونس في بلدهم الثاني المملكة.وعبر رؤساء وأعضاء الوفود عن سعادتهم واعتزازهم بالمشاركة في هذا التجمع الرياضي العربي، منوهين برعاية ودعم سموه لدورة تبوك الدولية، وما تحقق لها من نجاحات، حتى باتت واجهة رياضية مشرفة للرياضة في منطقة تبوك، وفِي المملكة العربية السعودية. بعد ذلك حضر الجميع مأدبة الغداء التي أقامها سمو أمير منطقة تبوك لرؤساء الوفود وضيوف دورة تبوك الدولية الثانية، وحضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي.

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