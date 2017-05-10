أمير تبوك ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الحويطي

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تبوك – سعد الشهراني

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك عزاء ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد لوالد وأسرة الشهيد الرقيب أول عطا الله سويلم الحويطي الذي توفاه الله بعد مباشرته حادث السطو المسلح لأحد محلات بيع الذهب في محافظة ضباء من أحد المجرمين وإطلاق النار عليه.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سمو أمير المنطقة إلى منزل والد الشهيد في مدينة ضباء.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله محافظ ضباء مساعد بن نايف السديري ومدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد صعب التميمي وأبناء الشهيد وأسرته .

وقدم سموه تعازيه ومواساته لوالد الشهيد الحويطي ، وقال سموه ” إنما قام به شهيد الوطن من عمل وموقف رجولي للدفاع عن أعراض الناس وممتلكاتهم لهو فخر لنا جميعاً”.

وقال سمو أمير المنطقة إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أكدت على الاهتمام كافة الأمور الخاصة بأسرة وأبناء الشهيد ورعايتهم ، داعياً الله أن يتقبله من الشهداء وأن يرزق أهله الصبر والسلوان .

من جهته أعرب والد وأبناء الشهيد الحويطي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على زيارته لهم وتعازيه ، مثمنين هذه الزيارة التي لها أكبر الأثر في نفوس الجميع ، وقالوا إن هذا ليس بمستغرب على سموه ، داعين الله أن لا يري سموه أي مكروه ، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته .