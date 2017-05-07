أمير تبوك يوجه بتكثيف الرقابة على المطاعم

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تبوك- سعد الشهراني

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , الجهات المعنية بأمانة المنطقة بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وإيقاع أشد العقوبات على المخالفين.

جاء ذلك عقب الحملة التي قامت بها أمانة المنطقة مؤخراً على المحلات والمطاعم.

وأشار سموه إلى أن المواطن والمقيم لهما دور مهم في هذا الجانب من خلال الإبلاغ عن أية مخالفات يرتكبها ضعاف النفوس والتعاون مع الأجهزة المختصة في سبيل ذلك.