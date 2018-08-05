أمير تبوك يوجه بتمديد مهرجان الورد

تبوك – سعد الشهراني

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, بتمديد مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السادسة ، سبعة أيام إضافية ليكون الاختتام بإذن الله مع نهاية شهر ذي القعدة الجاري.

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور مبروك الشليبي, أن تمديد المهرجان من قبل سمو أمير منطقة تبوك يأتي لإعطاء فرصة أطول لزوار المهرجان للاستمتاع بفعالياته,

الذي يلقى إقبالاً متزايداً من أهالي المنطقة وزوارها, معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يوليه من دعم واهتمام لجميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذ في المنطقة.