أمير جازان بالنيابة يرعى حفل المهرجان الشتوي

جيزان- واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء أمس ، الحفل الرسمي لافتتاح مهرجان جازان الشتوي العاشر ” جازان الفل .. مشتى الكل ” ، وذلك بإستاد مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان .

وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي ، ثم بُدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم. بعد ذلك ألقى أمين عام مجلس التنمية السياحية بجازان رستم بن مقبول كبيسي كلمة اللجنة العليا للسياحة بالمنطقة ، استعرض خلالها مسيرة التنمية في منطقة جازان خلال السنوات الماضية ، من خلال أفكار ورؤى ترجمت طموحات ولاة الأمر – حفظهم الله – من خلال العديد من المشروعات التنموية في جميع المجالات التي مكّنت المنطقة من أن تكون وجهة اقتصادية واستثمارية وسياحية ، مبرزًا دور مهرجان جازان الشتوي في استقطاب السيّاح والزوار ، والتعريف بإمكانات المنطقة السياحية والطبيعية. عقب ذلك ألقيت قصيدتين شعريتين نالت استحسان الجميع ، ثم كرّم سمو أمير منطقة جازان بالنيابة الرعاة والداعمين للمهرجان الشتوي العاشر ، وتسلّم سموه هدية بهذه المناسبة.

إثر ذلك تابع سموه وضيوف المهرجان الأوبريت الفني الذي جاء بعنوان ” عزها من عزنا ” من كلمات الشاعر محمد يعقوب وأداء الفنانين محمد عبده وعبدالله رشاد وخالد عبدالرحمن وعبدالعزيز المعني وإخراج فيصل يماني.وفي ختام الحفل رسمت الألعاب النارية لوحة جمالية في سماء جازان .