أمير جازان بالنيابة يكرم الأيتام الفائزين

جازان- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة ، مدير فرع وزراة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن محمد القنفذي والأيتام واليتيمات من أبناء دار التربية الفائزين في مسابقة حفظ القران على مستوى الوزارة.

واستمع سمو أمير المنطقة بالنيابة لشرح من مدير فرع العمل والتنمية الاجتماعية عن أنشطة وجهود وبرامج دار التربية للبنين ، ودار الحضانة لليتيمات ، وابرز البرامج والخدمات المقدمة للأيتام ، وتسلم سموه التقرير الخاص بالدارين.

ونوه سموه بما يقدمه فرع الوزارة من جهود لخدمة الأيتام ، وما تسخره القيادة الرشيدة للمنطقة وكافة مناطق المملكة من إمكانات خدمة للدين ثم الوطن والمواطن.

وفِي ختام اللقاء كرم سمو الأمير محمد بن عبد العزيز الفائزين والفائزات من الايتام بمكافآت مالية بمناسبة تحقيقهم هذا الإنجاز وتشجيعا لكافة الايتام في داري التربية والحضانة وجميع الايتام بالمنطقة.