أمير جازان يتفقد العمليات الأمنية المشتركة بالمنطقة
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جازان- ابراهيم عريبى
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان مقر العمليات المشتركة للجهات الأمنية بالمنطقة بديوان الإمارة وذلك بعد النقلة التطويرية الكبيرة التي شهدها المقر الذي يضم كافة الاجهزة الأمنية والمراقبة التلفزيونية والاتصال المرئي بهدف سرعة تبادل المعلومات بين كافة الاجهزة الامنية بالمنطقة.
من جهته ثمن وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية الأستاذ سلطان بن أحمد السديري زيارة سمو أمير المنطقة لمقر العمليات المشتركة التي تعد تشجيعاً لابنائه العسكريين بالعمليات المشتركة للقيام بدورهم المناط بهم وفق نظام الاجراءات العملية.
الوسوم:العمليات الأمنية المشتركة
التصنيف: محليات
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