أمير جازان يدشن المركز الشامل لخدمة الجمهور

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جازان -إبراهيم عريبى

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، المركز الشامل لخدمة الجمهور بمقر ديوان الإمارة، والذي يهتم بخدمة المستفيدين ومراجعي ديوان الإمارة من المواطنين والمقيمين ، ويضمن تقديم خدمات سريعة، وفق منظومة إلكترونية، مرتبطة بالجهات الحكومية بالمنطقة ،

واستمع سموه إلى شرح مفصل من قبل مدير المركز الشامل لخدمة الجمهور أ. عباس بن ابراهيم زايد عن آلية عمل المركز الشامل، وما يقدمه من خدمات للمراجعين عبر مختلف أقسامه وطرق خدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة.

وأوضح مدير المركز الشامل أن المركز يضم ممثلين من مختلف الإدارات التابعة لمقام الإمارة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وجعل المركز الشامل إدارة موحدة ، مشيرا إلى إنشاء برنامج يقوم بإنهاء شكاوي المواطنين، ومعرفة إعداد المراجعين لمقابلة سمو أمير المنطقة ، وكذلك وجود قسم نسائي مستقل يهدف إلى خدمة المراجعات ومتابعة معاملتهن، وتقديم كافة الخدمات لهن.

كما تم توفير أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديد موظف لاستقبالهم وتوفير الخدمة لهم.

من جهة أخرى دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ضمن زيارته للمركز برنامج نظام إدارة المشايخ والنواب والمعرفين بإمارة المنطقة،

واستمع سموه إلى شرح عن آلية النظام الجديد من قبل مدير إدارة المشايخ والنواب والمعرفين أ.حسن بن هاشم الناشري، موضحا أن البرنامج يحتوي على إنشاء قاعدة بيانات تضم كافة المعلومات المتعلقة بشاغلي المناصب القبيلية لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة، ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يهدف النظام إلى التسهيل في اتخاذ القرار فيما يتعلق بمهام المشايخ والنواب والعرائف.

حضر التدشين كل من وكيل إمارة منطقة جازان، الدكتور سعد بن مقرن المقرن، ووكيل الإمارة للحقوق أ.محمد بن سعيد الحجري.