أمير جازان يدشن المركز الشامل لخدمة الجمهور وبرنامج نظام إدارة المشايخ والنواب والمعرفين بديوان الإمارة

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان:

اليوم ،المركز الشامل لخدمة الجمهور بمقر ديوان الإمارة .

الذي يهتم بخدمة المستفيدين ومراجعي ديوان الإمارة من المواطنين والمقيمين.

ويضمن تقديم خدمات سريعة وفق منظومة إلكترونية مرتبطة بالجهات الحكومية بالمنطقة.

واستمع سموه إلى شرح مفصل من قبل مدير المركز عباس بن إبراهيم زايد :-

عن آلية عمل المركز الشامل وما يقدمه من خدمات للمراجعين عبر مختلف أقسامه وطرق خدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة.

وبين زايد أن المركز يضم ممثلين من مختلف الإدارات التابعة للإمارة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وجعل المركز الشامل إدارة موحدة.

مشيراً إلى إنشاء برنامج يقوم بإنهاء شكاوي المواطنين ومعرفة إعداد المراجعين لمقابلة سمو أمير المنطقة.

وكذلك وجود قسم نسائي مستقل يهدف إلى خدمة المراجعات ومتابعة معاملتهن وتقديم جميع الخدمات لهن.

إلى جانب توفير أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد موظف لاستقبالهم وتوفير الخدمة لهم .

وأضاف مدير المركز الشامل:-

أنه تم تخصيص 6 قنوات لتقديم الخدمات للمستفيدين ومنها صالة المركز لخدمة الجمهور والأجهزة الذاتية للخدمة بالمحافظات وبوابات الإمارة الالكترونية والاستعلام عبر الرسائل النصية والرد الآلي “IVR”، وتطبيقات الإمارة عبر الأجهزة الذكية.

مبيناً أن جميع الخدمات الالكترونية تم تطويرها من قبل فريق عمل مختص بتقنية المعلومات بإمارة المنطقة.

مؤكداً تحقيق رؤية المركز الشامل عبر التحول إلى التعاملات الالكترونية وفق رؤية 2030 بالتحول إلى الحكومة الالكترونية والسعي إلى رضا المستفيدين وفق توجيهات سمو أمير المنطقة.

من جهة أخرى دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ضمن زيارته للمركز برنامج نظام إدارة المشايخ والنواب والمعرفين بإمارة المنطقة .

واستمع إلى شرح عن آليه النظام الجديد من قبل مدير إدارة المشايخ والنواب والمعرفين حسن بن هاشم الناشري .

لافتاً إلى أن البرنامج يحتوي على قاعدة بيانات تضم كافة المعلومات المتعلقة بشاغلي المناصب القبلية لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

كما يهدف النظام إلى التسهيل في اتخاذ القرار فيما يتعلق بمهام ومناصب المشايخ والنواب والعرائف.

وأشاد سموه ، بالخدمات التي يقدمها المركز الشامل ونظام المشايخ والعرائف التي تسهم بدورها في خدمة المواطنين والمقيمين.

وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020 في جميع القطاعات والجهات الحكومية وفق التحول الكامل إلى الحكومة الالكترونية.

مشدداً على قيام جميع الموظفين بمهامهم الموكلة إليهم وذلك لخدمة الوطن والمواطن.

لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ في التيسير على المواطن والمقيم وتلبية جميع احتياجاتهم.

حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة الدكتور سعد بن مقرن المقرن ووكيل الإمارة للحقوق محمد بن سعيد الحجري .