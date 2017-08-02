أمير جازان يطلع على النظام الإلكتروني لمتابعة المشاريع

جيزان- البلاد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبة في الإمارة ، على النظام الإلكتروني للاتصالات الإدارية الجديد DMS ونظام متابعة المشاريع الحكومية الإلكتروني باستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS , وذلك خلال لقاء سموه بوكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري .

واستمع سمو أمير جازان إلى شرح عام من الدكتور المقرن عن آلية عمل مشروع نظام الاتصالات الإدارية الجديد بإمارة المنطقة والأهداف التي يحققها النظام للعمل وفق آلية محددة للوصول إلى تحقيق إنجاز التعاملات الالكترونية لتصبح ” إمارة بلا ورق ” مثمنا دعم وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه.

من جانبه قدم مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة جازان المشرف العام على تقنية المعلومات سعد بن عبدالله الفواز شرحا مفصلا عن انجازات الإدارة العامة لتقنية المعلومات والذي اشتمل على تجهيز المركز الشامل وتدشين مشروع الخدمات الالكترونية للإمارة عبر منصة “أبشر “.

إثر ذلك وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على نموذج للمعاملة الالكترونية الأولى في نظام الاتصالات الجديد ” إمارة بلا ورق ” مثمنا جهود وكيل الإمارة وكافة الموظفين القائمين على إنشاء وتطبيق هذه الأنظمة والتي تختصر الوقت والجهد وتربط الإمارة بمختلف الجهات الحكومية والتي تقدم خدمات إلكترونية للمواطنين والمقيمين وتنفيذ معاملاتهم في أسرع وقت ممكن وذلك يأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة ، مشدداً سموه على أهمية استخدام التقنيات الرقمية الحديثة لما يخدم المنطقة.