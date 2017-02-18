أمير جازان يعزي الشيخ القصادي

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جيزان – واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان التعازي والمواساة لشيخ شمل قبائل الشرفاء بمحافظتي أبو عريش وأحد المسارحة مساعد بن قاسم القصادي ولأبنائه وذوي المتوفى في وفاة والدهم الشيخ قاسم بن هادي القصادي.

وأعرب سموه خلال زيارته لمنزلهم عن خالص مواساته وتعازيه لأسرة وأبناء المتوفى، منوها سموه بمسيرة الشيخ القصادي الحافلة بالعطاء والإخلاص لدينه ووطنه والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع ومساعي إصلاح ذات البين داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر الشيخ مساعد قصادي باسمه ونيابة عن أسرته وكافة أبناء قبيلتهم عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته لهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم سائلين الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته.

حضر واجب العزاء وكيل إمارة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن ومدير شرطة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي ومحافظ أبو عريش محمد بن ناصر بن لبده.