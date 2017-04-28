أمير جازان يعزي ذوي شهيد الواجب

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جازان – واس

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، التعازي والمواساة ،لذوي الجندي عطية بن شوي راجح عاتي ، أحد منسوبي القوات البرية ، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب حماية لحدود الوطن من المتمردين المعتدين, على الحد الجنوبي.

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية وردع كيد المعتدين ،مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه ، وولاءهم لقيادتهم الرشيدة.

وعبَّر سموه عن تعازيه لذوي الجندي عطية عاتي ، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء ،وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.