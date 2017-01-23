أمير جازان يلتقي رئيس (الغذاء والدواء)

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جازان – إبراهيم عريبى

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه بديوان الإمارة بمعالي الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي والوفد المرافق له.

في بداية اللقاء رحب سمو أمير جازان بمعالي رئيس هيئة الغذاء والدواء، متمنيا له التوفيق والسداد في زيارته للمنطقة.

إثر ذلك استمع سمو أمير المنطقة إلى شرح عن أعمال فرع الهيئة في المنطقة، وما تقدمه من خدمات متعددة في مجال الغذاء والدواء، والحرص على سلامة المواطنين والمقيمين.

وبين الرئيس التنفيذي أنه تم الانتهاء من تجهيز فرع الهيئة بالمنطقة، وجرى تعيين مدير للفرع ودعمه بموظفين من المنطقة وخارجها.

وأكد معاليه ترحيب الهيئة بالمشاركة في جميع فعاليات واحتفالات المنطقة التي من شأنها توعية المجتمع في الجانب الغذائي والدوائي .

وفِي ختام اللقاء قدم معالي الرئيس التنفيذي للهيئة التقرير السنوي لعام ١٤٣٦/ ١٤٣٧ ، لسموه الكريم والذي يبرز أنشطتها ومهامها ومشاركاتها على مستوى المملكة.

حضر اللقاء المدير التنفيذي للفروع بالهيئة أ.عبدالله بن صالح الرويتع، ومدير عام فرع الهيئة بمنطقة جازان أ.محمد بن يحيى أبوصيدة، ومدير عام مكتب الرئيس التنفيذي أ. محمد بن عبدالمحسن المحسن.