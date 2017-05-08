أمير جازان يناقش مشاريع المنطقة

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جازان- واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة, امس الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الثانية للعام المالي 1438/ 1439هـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، ووكيل الإمارة الدكتور سعد بن مقرن المقرن, وأعضاء المجلس, وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة .

واستهل سمو أمير المنطقة الجلسة بكلمة توجيهية رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على ما يبذلونه من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين وهذه البلاد الطاهرة .

وقال سموه : ” لعل ما صدر من أوامر ملكية خير شاهد على ذلك ، حيث جاءت منسجمة مع آمال وتطلعات أبناء هذا الوطن مع قيادتهم الرشيدة لتؤكد روح الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب وتعبر عن متانة اقتصادنا الوطني ” .

وأضاف سموه : ” أن ما شملته القرارات الكريمة من تعيينات جديدة ما هي إلا لدعم مسيرة التنمية والنماء لتحقيق رؤية المملكة “2030”, واستمرارها بخطى ثابتة، والدفع باتجاه التنمية المستدامة والاستثمار الأمثل في المواطن وتحقيق راحته ورفاهيته “،

مقدماً التهنئة باسمه واسم أعضاء مجلس المنطقة لسمو نائب أمير منطقة جازان بصدور الثقة الغالية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة، سائلاً له العون والتوفيق من الله تعالى للقيام بكل ما يخدم الوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة .

ورحّب سمو أمير منطقة جازان في ختام تصريحه بمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عائض الشهراني, وممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن محمد القنفذي, بمناسبة انضمامهما لعضوية المجلس في دورته الحالية.

وأشار وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية أمين عام المجلس في تصريحه ، أن المجلس استعرض عقب ذلك الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال , ومنها التقارير المقدمة من اللجان المنبثقة عن المجلس في مجالات التعليم والثقافة والبيئة والصحة ومتابعة وتنسيق المشاريع ولجنة تحقيق الرؤية وبرنامج التحول الوطني، وكذا لجان الخدمات والمرافق العامة والتنمية الاقتصادية والشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.