أمير حائل يرعى حفل الأهالي لاستقبال النائب

حائل- البلاد

رحب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز في منطقة حائل متمنيا له التوفيق لخدمة المنطقة وأهلها وتحقيق تطلعات ولاة الأمر .

جاء ذلك خلال رعاية أمير المنطقة لحفل الاستقبال الذي أقامه الأهالي بمنتزه المغواة الترفيهي للأمير فيصل بمناسبة وصوله ومباشرة مهامه نائباً لأمير المنطقة .

بدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القران الكريم ثم ألقيت كلمة أهالي المنطقة ألقاها نيابة عنهم أمين مجلس منطقة حائل المهندس إبراهيم البدران ألقى عبر خلالها عن شكره للقيادة الحكيمة على ماتجده منطقة حائل من دعم سخي ورعاية كريمة أسوة بباقي مناطق المملكة ، مرحباً بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائباً لأمير المنطقة ، منوهاً بما تحقق من نقلات نوعية في مشاريع التنمية الشاملة في المنطقة ومتطلعاً لاستكمال البرامج التنموية والمشاريع الخدمية بما يعود على المنطقة وأهلها بالفائدة .

من جانبه رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز أسمى الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية ، سائلاً الله العلي القدير أن يوفقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن وتسخير الإمكانيات والقدرات لخدمة أهالي منطقة حائل كافة ، وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل.