أمير حائل يقدم العزاء في عضو مجلس المنطقة
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حائل – واس
قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بزيارة عزاء ومواساة لأبناء عضو مجلس منطقة حائل الشيخ عليان الحربي الذي انتقل إلى رحمة الله بعد معاناة مع المرض .
وقال سموه : إن المنطقة والوطن فقد ابناً باراً ورجل خير , متحدثاً سموه عن سيرته الطيبة وأعماله الوطنية والخيرية والاجتماعية , سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .
التصنيف: محليات
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