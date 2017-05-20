أمير دولة الكويت يلتقي ملك البحرين على هامش القمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية

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التقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقر إقامته بقصر الدرعية بالرياض اليوم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري السادس عشر لأصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي لحضور القمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين.

إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.