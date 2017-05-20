أمير دولة قطر ورئيس جمهورية توجو وسلطان بروناي يصلوا الرياض

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وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوفد المرافق إلى الرياض اليوم ، للمشاركة بالقمة العربية الاسلامية الامريكية.

وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ، وسفير المملكة لدى قطر عبدالله بن عبدالعزيز العيفان وسفير دولة قطر لدى المملكة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي ، ومندوب عن المراسم الملكية.

وصل فخامة فخامة الرئيس فور ناسينبي رئيس جمهورية توجو والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم ، للمشاركة بالقمة العربية الاسلامية الامريكية.

وكان في استقبال فخامته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي ومندوب عن المراسم الملكية.

وصل جلالة السلطان حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم ، للمشاركة بالقمة العربية الاسلامية الامريكية .

وكان في استقبال جلالته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي والسفير السعودي لدى بروناي هشام بن عبدالوهاب بن زرعه وسفير بروناي يوسف اسماعيل ومندوب عن المراسم الملكية.