أمير عسير ونائبه يشرفان حفل أسرة آل مشيط

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خميس مشيط-مرعي عسيري

شرف الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ونائبه الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، حفل العشاء الذي أقامته أسرة ال مشيط على شرف سموهما وذلك في منزلهم بمحافظة خميس مشيط .

وكان في استقبالهما لدى وصولهما عميد أسرة آل مشيط الشيخ عبدالعزيز بن مشيط والشيخ سعيد بن حسين بن مشيط شيخ شمل شهران ومحافظ خميس مشيط الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط محافظ خميس مشيط وعدد من وجهاء وأعيان المحافظة. وألقى

عميد أسرة بن مشيط الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط ، كلمة رحب فيها بأمير منطقة عسير و نائبه ،

منوها بجهودهما الجبارة في خدمة عسير الإنسان والمكان ، مشيرا بالدعم اللا محدود الذي يقدمه قادة هذا الوطن وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وعضديه سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، لخدمة الوطن والمواطن ، والذين يواصلون مسيرة العطاء والإنجاز على الصعيد العالمي والتي كان آخرها القمم الثلاث التي عقدت في مدينة الرياض خلال اليومين الماضيين ،

وكذلك على الصعيد الداخلي ومنها قرارات الخير الملكية التي صدرت مؤخراً ، ولامست احتياجات أبناء هذا الوطن الغالي ، مقدما في الوقت ذاته التهنئة لسمو للامير منصور بن مقرن على الثقة الملكية بتعيينه نائباً لأمير منطقة عسير.