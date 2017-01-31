أمير عسير يتسلم دعم ماليـًا لفعاليــــــات أبهـا عاصمة السيــاحة العربيــــة

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أبهـا – مرعي عسيري

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة أمس الأول، دعماً مالياً لفعاليات أبها عاصمة السياحة العربية 2017م، من رجل الأعمال المهندس إبراهيم بن محمد الفلقي .

وأعرب سمو أمير منطقة عسير، عن شكره لهذه المبادرة، مؤكداً أهمية دور رجال الأعمال في دعم الأنشطة والفعاليات التي تخدم منطقة عسير سياحياً واقتصادياً.

من جهته ثمن الفلقي حرص سمو أمير منطقة عسير الدائم،على مشاركة القطاع الخاص في كل ما من شأنه الرقي بمنطقة عسير.