أمير عسير يثمن جهود القضاة

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أبها – مرعي عسيري

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, في مكتبه بالإمارة ، رئيس المحكمة العامة بمحافظة خميس مشيط الدكتور صالح بن ناعم العمري, الذي قدم للسلام على سموه، وذلك إثر صدور قرار تعيينه رئيساً للمحكمة العامة بخميس مشيط .

وثمّن سمو أمير منطقة عسير خلال اللقاء, الجهود الكبيرة التي يقوم بها القضاة في مختلف محاكم المنطقة, في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ, متمنياً سموه للقضاة مزيدًا من التوفيق والسداد في عملهم .