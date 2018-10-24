أمير عسير يثمن جهود هيئة الأمر بالمعروف

أبها – مرعي عسيري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير بمكتبه الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي خلال زيارته للمنطقة والقاء عدد من المحاضرات.

كما استقبل سموه بمكتبه بالإمارة ، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري .

وفي بداية اللقاء رحب أمير منطقة عسير بالشهري منوهاً سموه بجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودورها في خدمة المجتمع كما تسلم خلال اللقاء الإصدار الأول من تقرير الرئاسة العامة للهيئة في مجال إسهامها في تحقيق الأمن الفكري قياما بواجبها ومهامها المناطة بها والتي تأتي في مقدمتها الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين والحرص على وحدة الصف واجتماع الكلمة والمحافظة على أمن الوطن ومقدراته بالإضافة إلى التحذير من الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة ودعاة الفتنة .

كما استقبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بديوان الإمارة فريق مركز بيشة لرياضة الصم وذلك بمناسبة تحقيقه المركز الأول وكأس الموسم لكرة القدم خلال برنامج الاتحاد السعودي للموسم الرياضي 1438-1439هـ .