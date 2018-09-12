أمير عسير يثمن دور المعلمين في غرس الانتماء للوطن

أبهـا – البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, أهمية الدور المناط بالمعلمين في غرس مفهوم الانتماء للوطن والحفاظ على ممتلكاته والذود عنه وتوضيح معاني الوطنية في نفوس النشء ليصبحوا أفراداً صالحين في مجتمعهم, مشدداً على أهمية العناية بهم وتعليمهم التعليم الصحيح المبني على مبدأ الحوار الذي يعد أفضل طرق التعليم في العملية التعليمية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سموه في قاعة الاجتماعات بالإمارة, مع رئيس المجلس التعليمي بمنطقة عسير مدير عام التعليم بالمنطقة جلوي بن محمد آل كركمان وأعضاء المجلس مديري عموم إدارات التعليم بمختلف محافظات المنطقة.

وأضاف سموه أن الطلاب هم عماد المجتمع بعد الله سبحانه وعليهم تعلق الآمال وترسم الطموحات، فهم قادة المستقبل، ويستبشر الوطن بهم وبزملائهم في أنحاء وطننا الغالي الذي هم نواته وسر تقدمه, محذراً سموه في الوقت ذاته من الانجراف خلف الشائعات التي يروجها المغرضون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً إياها بالمحاولات المغرضة للنيل من الوطن ومقدراته، والتغرير بالشباب والزج بهم في مواطن الفتن والمهالك .

وفي بداية الاجتماع, اطلع المجلس على عرض مقدم من مدير عام التعليم بالمنطقة استعرض خلاله استعداد إدارات التعليم بالمنطقة للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن إدارات التعليم في محافظات المنطقة كافة تعمل على تنفيذ الخطط التي من شأنها الارتقاء بالمسيرة التعليمية في منطقة عسير, وتهيئة كل السبل المحققة للبيئة المدرسية الجيدة وتوفير جميع متطلبات التحصيل الجيد وتقديم البرامج التعليمية المتميزة التي تعين الطالب والطالبة على بلوغ الأهداف التربوية والتعليمية .