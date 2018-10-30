أمير عسير يدشن مشروعات تنومة والنماص بأكثر من مليار ريال

أبهـا – مرعي عسيري

دشّن الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير عدداً من المشروعات التنموية في محافظة تنومة بأكثر من 70 مليون ريال.

وفور وصوله سموه مقر الحفل في استراحة البلدية بالمحافظة ، عقد اجتماعاً مع أعضاء المجلس المحلّي والبلدي بالمحافظة ،

حيث استعرض المجلس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، جاء في مقدمتها تعثّر مشروع طريق منصبة الذي يربط محافظة تنومة بمركز منصبة، بطول 70 كيلو مترا ، وكذلك تعثّر ما تبقى من ازدواج عقبة القامة التي تربط بين محافظتي النماص وتنومة، بالإضافة إلى استكمال مشروع مبنى الدفاع المدني بالمحافظة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة رفع السعة السريرية للمستشفى العام بتنومة إلى 200 سرير، وتوفير التخصصات المطلوبة، والتجهيزات الطبية، إلى جانب مناقشة ايجاد ناد ومنشآت رياضية، وتفعيل دور وزارة الإسكان بالمحافظة.

وبدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى محافظ تنومة مسفر بن حامد آل محضي كلمة رحب فيها بسموه مبيناً أن المحافظة ظيت كغيرها من المحافظات بالعديد من المشروعات التنموية حتى أصبحت في مصاف محافظات المملكة تطوراً ونماءً، ومقصداً للزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها ثم استمع الأمير والحضور إلى قصيدة شعرية .

عقب ذلك دشّن سموه المشروعات التنموية في المحافظة بتكلفة بلغت أكثر من 70 مليون ريال، شملت مشروعات تعليمية بقيمة ( 18.126.871.08 ) ريال ، ومشروعات صحية بقيمة( 16.397.839 ) ريال ، ومشروع مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقيمة( 3.969.833.40 ) ريال، إضافة إلى المشروعات البلدية التي بلغت تكلفتها أكثر من 27 مليون ريال.

ودشّن سموه عدداً من المشروعات التنموية في محافظة النماص بأكثر من مليار وستمائة مليون ريال ، وفور وصوله مقر بيت الطالب بالمحافظة تجول في المعرض المصاحب الذي احتوى على شرح لأبرز المشاريع التنموية في المحافظة ، كما التقى المواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم بعدها عقد سموه اجتماعاً مع أعضاء المجلس المحلّي والبلدي بالنماص ، حيث استعرض المجلس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تأتي في مقدمتها إنشاء مستشفى متكامل للنساء والأطفال بالمحافظة ،واعتماد استكمال مراحل مشروع طريق بيشة – النماص، إلى جانب رفع فئة بلدية محافظة النماص وبلدية مركز بني عمرو وسقف ميزانياتها ،وذلك بعد ضم بلدية مركز السرح لبلدية بني عمرو .

وبدئ الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى محافظ النماص عبدالله بن عايض العجيري ، كلمة رحب فيها بامير منطقة عسير في المحافظة ، مبيناً أن محافظة النماص والمراكز التابعة لها شهدت نهضة تنموية شاملة كسائر مناطق ومحافظات المملكة ، مشيراً في الوقت ذاته أن هذه الزيارة الميمونة ، لتدشين ووضع حجر الأساس لمشاريع تنموية وخدمية بقيمة مليار وستمائة مليون ريال ستسهم بإذن الله في خدمة المواطن والمقيم في المحافظة .

ورفع محافظ النماص في ختام كلمته باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة ، أسمى آيات الشكر والعرفان لـخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على اهتمامهم بالمواطن والحرص على راحته ، وضمان الحياة الكريمة له ، وذلك بمتابعة واهتمام قائد دفة التنمية المباركة في منطقة عسير ، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، وتوجيهاته السديدة بتقديم كافة الخدمات المتميزة للمواطنين ، والحرص على تنفيذ ومتابعة المشاريع بأعلى المعايير ، ووفق خططها الزمنية المحددة عقبها دشّن أمير منطقة عسير المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة والتي شملت :

مشروعات وزارة النقل بتكلفة 422 مليون ريال، ومشروعات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بقيمة 310 ملايين ريال ومشروعات خدمات المياه بأكثر من 258 مليون ريال, والمشروعات التعليمية بمبلغ 90 مليون ريال, ومشروعات فرع جامعة بيشة بقيمة 72 مليون ريال, ومشروعات الشركة السعودية للكهرباء بأكثر من 24 مليون ريال, ومبنى محافظة النماص بـ 20 مليون ريال, إضافة إلى تطوير مستشفى النماص بأكثر من 12 مليون ريال, ومشروعات وزارة البيئة والزراعة والمياه بأربعة ملايين ريال, ومشروعات هيئة السياحة والتراث الوطني بـ 500 ألف ريال والمشروعات البلدية بالمحافظة التي بلغت تكلفتها بأكثر من 386 مليون ريال.

واستمع أمير منطقة عسير والحضور لقصيدة شعرية ، كما قدم مجموعة من الاطفال لوحة وطنية ثم تسلم سموه هدية تذكارية من محافظ النماص وفي ختام الزيارة تفقد سموه مستشفى النماص العام واطلع على التجهيزات الحديثة لقسمي الرنين المغناطيسي والعناية المركزة بالمستشفى.