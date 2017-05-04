أمير عسير يرعى احتفال أدبي أبها ويفتتح ملتقى الهوية

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ابها- مرعي عسيري

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير احتفال نادي أبها الأدبي بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيسه، وافتتاح الدورة الثانية من مؤتمره السنوي ” الهوية والأدب”, وذلك في فندق قصر أبها.

في مستهل المناسبة ألقى رئيس مجلس إدارة نادي أبها الأدبي المشرف العام على المؤتمر الدكتور أحمد بن علي آل مريع, كلمة رحب فيها بسمو أمير عسير والحضور, مشيراً إلى أن مؤتمر الهوية والأدب الثاني الذي يشارك فيه أكثر من 30 باحثاً وباحثة من داخل المملكة وخارجها ويستمر لمدة يومين, يأتي تعميقًا لأطروحة المؤتمر الأول ويختص بالسرد في منطقة عسير، لافتاً إلى أن الهوية والأدب في علاقتهما المهمة يأتي من ارتباط كل منهما بوجود الإنسان وتاريخه وحضارته.

عقب ذلك شاهد الأمير فيصل بن خالد والحضور فيلما مرئياً عن نادي أبها الأدبي, ثم ألقى كلمة المشاركين في المؤتمر الدكتور محمد الداهي من المملكة المغربية , أوضح خلالها أن موضوع المؤتمر يكتسب أهمية بالغة في وقت احتدم فيه الصراع الثقافي والحضاري بين المركز والمحيط والغرب والشرق متخذاً صبغة أيديولوجية لاجتثاث مقومات الشعوب المستضعفة والاجهاز على هويتها وهو ما أوجد أفعالاً متباينة ومتفاوتة حماية لذاتها.

وفي نهاية الحفل كرّم أمير عسير الأديب أحمد مطاعن الذي تم اختياره للشخصية الأدبية للعام 2017م, والداعمين لبرامج النادي الثقافية, والرؤساء الذين تولوا قيادة النادي طوال الأربعين السنة الماضية, وعدد من الشخصيات المتميزة في عدة مجالات.