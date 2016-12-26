أمير عسير يرعى تكريم 184 متفوقا

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أبهـا – مرعي عسيري

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، غدا الثلاثاء حفل تكريم 184 طالبًا من أوائل الطلاب المتفوقين بمدارس التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة ونظام المقررات، والحائزين على جائزة التميز السلوكي، وذلك على مسرح الإدارة العامة للتعليم بأبها.

وثمن المدير العام للتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، رعاية سمو أمير منطقة عسير، ودعمه المتواصل لبرامج التعليم، مبيناً أن التكريم يهدف إلى تقدير جهود المتفوقين، والإشادة بهم وبأولياء أمورهم ومدارسهم ، فضلا عن شحذ هممهم، وبث روح التنافس الشريف في الوسط التربوي.

من جهته أوضح المشرف على الاحتفال يحيى آل مشاري، أنه تم إعداد دليل يضم أسماء الطلاب المتفوقين، وسيتم توزيعه على جميع المدارس، والإدارات ذات العلاقة، وبما يسهم بالتعريف بالمتفوقين، والجهود التي بذلوها،

لافتاً إلى أن برنامج الاحتفال يتخلله مسيرة طلابية، وتدشين سموه لعدد من مبادرات إدارة التوجيه والإرشاد، أبرزها رعاية أبناء وبنات الشهداء والمرابطين.