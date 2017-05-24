أمير عسير يرعى مسيرة التعليم في الحد الجنوبي

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أبها- مرعي عسيري

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الاحتفاء الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم في المنطقة مساء اليوم الأربعاء على مسرح المفتاحة، بنجاح تجربة التعليم في الحد الجنوبي ، وتكريم الجهات الداعمة والمشاركة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ،ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وعدد من المسؤولين .

وأوضح المدير العام للتعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان ، أن الاحتفاء يتخلله عرض مرئي يجسد مسيرة التعليم في الحد الجنوبي ، والجهود المبذولة لرعاية أبناء وبنات الشهداء والمرابطين، مشيراً إلى أن الفعاليات تتضمن معرض مصاحب عن مبادرات إدارات التعليم في نجران ،جازان ،صبيا، سراة عبيدة ،ظهران الجنوب، عسير ، تجاه العمل التعليمي في الحد الجنوب ، وتجاربها في التعاطي مع الظروف المحيطة .

ورفع آل كركمان، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير ، وسمو نائبه على دعمها لبرامج التعليم ، مثمناً دعم معالي وزير التعليم للبرامج والفعاليات الخاصة في الحد بالجنوبي .