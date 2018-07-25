أمير عسير يستعرض مشاريع وكالة الداخلية بالمنطقة

أبها- مرعي عسيري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير في مكتبه بالامارة وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية اللواء فهد بن إبراهيم الزرعه يرافقه عدد من منسوبي الوزارة. وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

كما استعرض المشاريع والبرامج الأمنية التي تشرف على تنفيذها وكاله وزارة الداخلية للقدرات الأمنية في منطقة عسير والتي تأتي في مقدمتها مبنى العمليات المشتركة , ومدينة تدريب الامن العام , ونموذج معسكر قوة الطواريء الخاصة , والمركز الطبي , ومركز التدريب الامني الرياضي بمدينة أبها , ومشروع المجمعات السكنية بالمناطق الحدودية الجنوبية , بالاضافة إلى استعراض عدد من البرامج والمشاريع الامنية التي تواكب أفضل التصاميم في مجال العمل الأمني لتوفير بنية تحتية عالية المستوى تخدم العمل الأمني, كبرنامج المدن الآمنة والأنظمة الإلكترونية , وبرنامج مشروع الانظمة المتكاملة , وبرنامج الاتصال الأمني الموحد , ومشروع مراكز العمليات الأمنية الموحدة .

وأوضح وكيل الوزارة للقدرات الامنية اللواء فهد بن إبراهيم الزرعه أن جميع هذه المشاريع تحظى بدعم واهتمام ومتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في رفع مستوى الخدمات الامنية المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع مكانة المملكة بين الدول المتقدمة.