أمير عسير يستقبل محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أبها – مرعي عسيري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة معالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، الذي يزور المنطقة حاليًا.

وأكد سموه خلال الاستقبال أهمية دعم الشباب، وتنمية قدراتهم وتشجيعهم؛ من خلال تبني تأسيس الصناديق الاستثمارية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع رؤية 2030.

من جهته ثمن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رعاية سمو أمير منطقة عسير لفعاليات ندوة “المنشآت الصغيرة والمتوسطة ” التي تنظمها جامعة الملك خالد.