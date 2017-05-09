أمير عسير يستقبل نائبه ويشرف حفل استقبال أهالي المنطقة

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أبها- مرعي عسيري

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمطار أبها الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز وذلك بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير منطقة عسير .

كما كان في استقبال نائب أمير منطقة عسير لدى وصوله قائد المنطقة الجنوبية ومعالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ومعالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي وقائد المنطقة الجنوبية اللواء عبد الله القفاري ووكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش ووكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية مغدي الوادعي.

ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن آل حامد ومحافظي المحافظات و مديري الادارات الحكومية والجهات الأمنية بالمنطقة وجمع غفير من الأعيان ومشايخ القبائل .

ورحب أمير منطقة عسير بسمو نائب أمير المنطقة متمنيا له التوفيق في مهام عمله بإمارة المنطقة.

كما شرف الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز حفل استقبال الأهالي الذي أقامه ترحيبا وتكريما لنائب أمير منطقة عسير صاحب الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز وذلك بالصالة الملكية بالخالدية وحضر الحفل وكلاء الإمارة ومديري الإدارات الحكومية والأمنية ومحافظو المحافظات ومشايخ القبائل وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعد ذلك ألقى كلمة الأهالي رئيس نادي أبها الأدبي- وعميد كلية المجتمع بجامعة الملك خالد د. أحمد بن علي آل مريع رحب فيها باسمه ونيابة عن أهالي منطقة عسير بصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير مبينا أن هذه الليلة المباركة يسعد أبناء منطقة عسير باستقبال الأمير الشاب منصور بن مقرن بن عبد العزيز بعد أن كلفه ملك الحزم والعزم بمهمة جليلة، وشرفه بأن يكون في مواقع المسؤولية نائبا لأمير منطقة عسير الأمير المحبوب فيصل بن خالد بن عبد العزيز .

وأضاف الدكتور آل مريع قائلا : هنيئا للامير منصور بن مقرن بن عبد العزيز هذا التكليف الذي هو أهل للقيام به وهنيئا له هذا التشريف الذي يستحقه، وهنيئا لنا نحن في منطقة عسير بأميرنا الصالح المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز الذي نذر نفسه لخدمة وطنه، والسهر على راحة إخوته وأخواته من المواطنين والمواطنات، وكان قريبًا من كل فرد منهم يواسيهم في أحزانهم، ويهنئهم في أفراحهم، ويشاركهم شؤونهم، ويستمع لشكايتهم، ويوجه بتحقيق ما يحتاجون إليه، ويتابع مسؤولياته الجسيمة بكل حرص في هذا الجزء الغالي والنفيس من وطننا الشامخ منطقة عسير.

واختتم الدكتور آل مريع قائلا : هنيئًا لنا نحن في منطقة عسير هذه الثقة للأمير الشاب الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز المتطلع لنهضة مجتمعه، الذي سيكون عونًا لقيادته وجنديًّا في خدمة وطنه، وعضيدًا أمينًا لأخيه أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز .

عقب ذلك ألقيت قصيده شعرية بهذه المناسبة ألقاها الشاعر عبدالهادي أبو ديه القحطاني .

ثم ألقى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة عسير مبينا أن الأوامر الملكية الأخيرة لامست احتياجات الشعب وتطلعاتهم في مختلف اهتماماتهم كما أنها تخص فئة الشباب المخلصين في هذه البلاد المباركة ليكونوا شركاء في صناعة القرار وتوجيهه في الاتجاه الصحيح في ظل القيادة الحكيمة التي تضرب أروع الأمثلة في الحرص على رعاية المواطن والاهتمام بقضاياه ورفاهيته، وتتبع احتياجاته بصفة دورية، والعمل على تحقيق التنمية بمفهومها الشامل.

من جانبه رفع الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد على الثقة الملكية بتعيينه نائباً لأمير المنطقة.

وأضاف:”أشكر سيدي ووالدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، واسأل الله أن اكون خير معين لسموكم الكريم في مهام عملي الجديدة ، وسوف أبذل الجهد المضاعف وأعمل بكل جد وإخلاص لمؤازرة مسيرة الإنجازات في هذه المنطقة الغالية على قلوبنا جميعاً تحت توجيهات سموكم الكريم ، حتى نلبي تطلعات قادتنا، ونلبي طموحاتهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في شتى المجالات”.

وقال الامير منصور : ولا أنسى أن أعبر عن شكري وامتناني الخالص لأهالي وأعيان ومسؤولي منطقة عسير ، فما رأيته اليوم منهم غير مستغرب عليهم ، وأهالي عسير مشهود لهم بالكرم والجود والوفاء والولاء ، وأطلب منهم أن يعينوني بآرائهم ودعائهم حتى نمضي جميعاً نحو ما نتطلع إليه من تنمية وإنجاز” .