أمير عسير يطلع على منجزات كرسي الملك خالد

أبها – البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة أمس معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي, يرافقه وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المشرف العام على كرسي الملك خالد للبحث العلمي الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع .

ورحب سمو أمير المنطقة في بداية اللقاء بالجميع، واستمع لشرح مفصل عن مستجدات وترتيبات كرسي الملك خالد للبحث العلمي من المشرف العام على الكرسي الدكتور أحمد آل فائع, الذي أوضح أن الكرسي يهدف لإبراز أهم منجزات التنمية الاجتماعية في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله- وتتبع تطور الجانب الاجتماعي و تسليط الضوء على أهم انعكاسات التنمية الاجتماعية التي شهدتها المملكة في عهده – رحمه الله – وحتى وقتنا الحاضر،

مشيرا إلى أن الكرسي ينجز عدداً من المشروعات العلميَّة والدراسات الميدانية التي تخدم القضايا المعرفية والتنموية في منطقة عسير، ويسعى إلى إثراء ميادين عمله واهتماماته باستقطاب الباحثين المحليين والدوليين من ذوي الخبرة والتَّميز العلمي .

وفي نهاية اللقاء, عبَّر معالي مدير جامعة الملك خالد, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه الدائم ومتابعته المستمرة للجامعة في شتى المجالات .

يذكر أن كرسي الملك خالد للبحث العلمي، أنشئ في 26 ربيع الأول 1427هـ, ويعد أول كرسي بحث علمي في جامعة الملك خالد .