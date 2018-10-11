أمير عسير يعلن الفائزين بجائزة الملك خالد

الرياض- البلاد

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة جائزة الملك خالد ، أسماء الفائزين بالجائزة للعام 2018م خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده سموه مساء أمس في مقر مؤسسة الملك خالد بمدينة الرياض.

وأشار سموه إلى عزم الجائزة خلال الأعوام القادمة إلى التوسع في إشراك الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين والكويت لنيل الجائزة والمنافسة عليها معلناً عن فوز مبادرة « الحصالة » لمؤسسها سعد الحمودي بالمركز الأول لجائزة الملك خالد فرع “شركاء التنمية”.

وبين سموه أن مبادرة “حملة آدم” لمؤسِستها شهد آل مقبل حلّت بالمركز الثاني كما جاءت مبادرة “نادي كتابي” لمؤسسها عويد السبيعي في المركز الثالث .

وأعلن سموه عن أسماء الجمعيات الفائزة في فرع “التميّز للمنظمات غير الربحية” وحقق المركز الأول في هذا الفرع “جمعية الكوثر الصحية الخيرية” فيما جاءت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة ” أسرتي ” في المركز الثاني كما حلّت “الجمعية النسائية الخيرية الأولى بجدة” في المركز الثالث.

وحصدت شركة هواوي السعودية المركز الأول في المتنافسين على فرع التنافسية المسئولة، وحلّت الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) بالمركز الثاني، وفاز بالمركز الثالث “مستشفى الأطباء المتحدون”