أمير عسير يلتقي مسؤولي وأهالي المنطقة على الإفطار

أبهـا- مرعي عسيري

أقام الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير, بحضور الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، مأدبة إفطار, في ضيافة الإمارة بحي السد بأبها.

والتقى سمو أمير المنطقة أصحاب المعالي والفضيلة والقضاة ومحافظي المحافظات ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وأعضاء مجلسي المنطقة والبلدي وجمعا من أهالي المنطقة، الذين قدموا للسلام على سموّه وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة, سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -.

عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز ومعالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي, ووكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش، وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة.