أمير عسير يناقش مع وفد وزارة الاقتصاد الموضوعات التنموية

أبهـا- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة أمس قائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الاقتصاد والتخطيط عمر العبدالجبار يرافقه فريق عمل من الوزارة للمشاركة في اجتماع بين الوزارة ومجلس إمارة منطقة عسير .

ورحب سمو أمير منطقة عسير بأعضاء فريق وزارة الاقتصاد والتخطيط ، متمنياً أن تحقق زيارتهم للمنطقة الأهداف المرجوة منها , كما ناقش سموه مع وفد الوزارة الموضوعات التنموية في منطقة عسير وخطط الوزارة الداعمة للمبادرات المختلفة وتوحيد الجهود للوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مؤكداً سموه أن المنطقة تمضي قدماً لتخطي المعوقات التي تحول دون تنفيذ بعض المشاريع بالتعاون ودعم الوزارات المعنية.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة وأمين عام مجلس المنطقة المهندس خالد آل جابر .

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة أمس, عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي, الذي يزور المنطقة حالياً للمشاركة في فعاليات نادي أبها الأدبي .