أمير عسير ينقل التعازي لأسرتي الشهيدين الشهري والرياعي

النماص- واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لأسرة وذوي الشهيد عايض عبدالرحمن الشهري ، الذي استشهد إثر الحادثة التي وقعت قبل يوم أمس الأول بمحافظة المجاردة.

وكان في استقبال سموه في مقر العزاء محافظ النماص عبدالله بن عايض العجيري، وعدد من المشايخ والمسؤولين.

وقدم سمو أمير منطقة عسير تعازيه ومواساته ، داعيًا الله- سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يتقبله مع الشهداء والأبرار.

وقدمت أسرة الشهيد شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ولسمو أمير المنطقة على تقديمه واجب العزاء ، داعين الله، أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة .

كما نقل سموه أمس ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لأسرة الشهيد فايز بن عبدالرحمن الشهري، الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي.

وكان في استقبال سموه في منزل الشهيد بجبل منعا ،محافظ تنومة مسفر بن حامد آل محضي، وشيخ شمل قبائل آل بالرياع، وعدد من أفراد أسرة الشهيد.

وقدم سمو أمير منطقة عسير تعازيه ومواساته داعيًا الله، سبحانه وتعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته وأن يتقبله مع الشهداء والأبرار.

وقدمت أسرة الشهيد شكرها وتقديرها، لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، ولسمو أمير المنطقة على تقديمه واجب العزاء، داعين الله يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، في ظل القيادة الرشيدة.

من جهة أخرى، نقل سموه أمس، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ للمصاب سلطان عبدالله الشهري من أفراد الشرطة، والذي أصيب في حادثة المجاردة ، وذلك بمستشفى النماص العام.

وأعرب سموه عن اعتزازه وفخره لما لمسه من رجل الأمن المصاب من عزيمة وإصرار لحماية دينه ووطنه ومليكه ، سائلًا الله ، تعالى، أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وعبر المصاب الشهري ‏من جهته عن شكره وتقديره لاهتمام القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ وزيارة سمو أمير منطقة عسير، التي كان لها بالغ الأثر في نفسه ، سائلاً الله، أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، في ظل قيادته الحكيمة.