أمير عسير يوجه بخطة عمل للجنة شؤون الأسرة

أبها – مرعي عسيري
استقبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, بمكتبه بالامارة , أعضاء لجنة شؤون الأسرة يتقدمهم رئيس اللجنة عضو مجلس المنطقة الدكتور سعد بن عوض آل غنوم .
وفي بداية اللقاء رحب أمير منطقة عسير بالجميع , كما اطلع على الاطار العام لتشكيل وحوكمة لجان الأسرة في مجالس المناطق , مؤكدا سموه على ضرورة وضع خطة عمل لبدء اللجنة أعمالها وفق أهداف رؤية المملكة 2030م .
كما استمع لنبذة عن رؤية وأهداف اللجنة في دعم النسيج الاجتماعي والحماية الأسرية, وبرامج الرعاية والتنمية في بناء أسرة قوية متماسكة ترعى أبنائها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا .
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة .