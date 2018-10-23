أمير عسير يوجه بخطة عمل للجنة شؤون الأسرة

أبها – مرعي عسيري

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, بمكتبه بالامارة , أعضاء لجنة شؤون الأسرة يتقدمهم رئيس اللجنة عضو مجلس المنطقة الدكتور سعد بن عوض آل غنوم .

وفي بداية اللقاء رحب أمير منطقة عسير بالجميع , كما اطلع على الاطار العام لتشكيل وحوكمة لجان الأسرة في مجالس المناطق , مؤكدا سموه على ضرورة وضع خطة عمل لبدء اللجنة أعمالها وفق أهداف رؤية المملكة 2030م .

كما استمع لنبذة عن رؤية وأهداف اللجنة في دعم النسيج الاجتماعي والحماية الأسرية, وبرامج الرعاية والتنمية في بناء أسرة قوية متماسكة ترعى أبنائها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة .

يذكر أن لجنة شؤون الأسرة جرى تشكيلها بناءً على الأمر السامي الكريم القاضي بتنظيم “مجلس شؤن الأسرة” الذي يتولى شؤون الأسرة داخل المملكة, وإنشاء لجان ترتبط برئيس مجلس كل منطقة باسم “لجنة شؤون الأسرة”.