العدد 21806 06 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أمير مكة المكرمة يسلم جائزة المجلس لأصحاب المبادرات الرائدة

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أمير مكة المكرمة يسلم جائزة المجلس لأصحاب المبادرات الرائدة
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سلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أمس بجدة.

جائزة المجلس التي تقدم لأصحاب المشاركات والمبادرات الرائدة في مجلس سموه .

وفاز بالجائزة في عامها الثاني على التوالي مناصفة الدكتور علي الخبتي والدكتور ناصر السعيدي .

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مما يذكر أن الأمير خالد الفيصل أسس الجائزة العام الماضي، حيث تمنح لأصحاب المشاركات الفاعلة لحضور مجلس سموهالذي يعقد يومين في الأسبوع.

وتحولت لمبادرات تخدم المنطقة وتسهم في التنمية على صعيدي الإنسان والمكان.

ويعقد سمو أمير منطقة مكة المكرمة جلسات شهرية متخصصة تشارك فيها فئات المجتمع في المنطقة.

إلى جانب جلستين أسبوعيتين كل إثنين وجمعة تطرح خلالها عدد من المقترحات والأفكار التي تخدم التنمية.

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التصنيف: محليات

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